Диетолог Мансурова назвала признаки передозировки кофе

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Чрезмерное употребление кофе грозит передозировкой. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила основные симптомы, которые свидетельствуют об этом.

— Кофе считается мощнейшим психостимулятором. В случае, если человек выпил его слишком много, уже через 20–30 минут могут появиться такие симптомы, как ощущение жара во всем теле, учащение сердцебиения, головокружение, головная боль, которую можно охарактеризовать как тошнотворную, нехватка воздуха, а также звон в ушах, — рассказала специалист.

Вместе с этим могут проявиться и психологические последствия, например, тревожность и даже приступы панических атак, добавила Мансурова в беседе с aif.ru.

По словам кардиолога Анны Кореневич, сам по себе кофе не может влиять на эмоциональное здоровье, но способен ухудшить уже существующие проблемы. Так, у людей с повышенной тревожностью возникают неприятные ощущения в области сердца, усиленное сердцебиение, прилив жара и усиление тревоги.

Недавно специалисты из издания Esquire провели опрос среди кофеманов. В результате выяснилось, что чрезмерное употребление кофе действительно может быть опасным для состояния здоровья и нервов.