Фото: Минобороны РФ

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписали обновленный вариант соглашения.

Новую версию договора ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году российские власти приостановили участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооружениях в Европе.

В начале апреля российский лидер подписал указ о назначении Ивана Волынкина послом РФ в Туркмении. Другим указом глава государства освободил от должности посла Александра Блохина, занимавшего его с 2011 года.

31 марта Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии.