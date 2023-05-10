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По факту гибели трех человек в пожаре на Северодвинской улице возбуждено уголовное дело

Степан Жирнов
Происшествия
По факту гибели трех человек в пожаре на Северодвинской улице возбуждено уголовное дело
Фото: МВД Медиа
Москва, Северодвинская улица, 13к1 Карта всех событий

По факту гибели трех человек в пожаре на Северодвинской улице на северо-востоке столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 10 мая.

По ее словам, после ликвидации пожара в квартире обнаружили тело мужчины. Еще одного погибшего нашли у подъезда, а третий человек скончался от полученных травм, несмотря на оказанную медицинскую помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире на 13 этаже жилого дома № 13, корпус 1, на Северодвинской улице. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле у столичной прокуратуры.

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