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Умер актер сериала «Доктор Кто» и «Корона» Терренс Хардиман

Полина Пашкина
Общество
Умер актер сериала «Доктор Кто» и «Корона» Терренс Хардиман
Фото: Menage a Moi / CC BY-SA 2.0

На 87-м году жизни не стало британского актера Терренса Хардимана. Об этом журналистам сообщил его агент, передает издание The Guardian.

Причина смерти Терренса Хардимана не уточняется.

Последней ролью актера на телевидении стал демон-директор в сериале The Demon Headmaster, созданном по одноименной книге Джиллиан Кросс. Этот проект стал перезапуском оригинального сериала, где Хардиман играл с 1996 по 1998 год. Писательница Кросс написала в социальных сетях, что выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Хардимана, отметив, что он был замечательным актером на сцене и экране, передает The Guardian.

Свою карьеру на телевидении Хардиман начал в 1970-х годах. Он снялся в более чем 85 картинах, озвучил свыше 100 аудиокниг, а также исполнил множество ролей в театре.

Среди известных проектов с участием Хардимана — «Доктор Кто», «Попесса Иоанна», «Мисс Марпл: Забытое убийство», «Брат Кадфаэль», «Корона», «Ганди», «Пуаро», «Агата Рэйзин», «Навстречу шторму», «Чисто английские убийства», «Приключения молодого Индианы Джонса».

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