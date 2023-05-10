Москвичи выберут лучшие детские рисунки в рамках проекта «Наследие моего района»

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Участники проекта «Активный гражданин» приступили к выбору лучших работ конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Об этом в среду, 10 мая, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— В этом году на юбилейный, пятый конкурс детского рисунка от юных москвичей поступило почти 3,5 тысячи работ. Победители будут определены в основной номинации и восьми специальных номинациях, в числе которых, например, «Москва архитектора Алексея Щусева» и «По местам династии Романовых в Москве», — рассказал он.

Лауреатов конкурса и авторов лучших работ, которых выберут «активные граждане», наградят в начале июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Прием работ на конкурс «Наследие моего района» завершился в Москве 1 мая. По словам заместитель мэра столицы Натальи Сергуниной, самыми активными оказались жители Восточного, Северо-Восточного и Северо-Западного округов. Лучшие работы будут выставлены на Рождественском бульваре, а их авторы получат памятные призы и подарки. Результаты опубликуют на сайте проекта.