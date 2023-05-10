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Американский миллиардер-инвестор Дракенмиллер предрек «жесткую посадку» и рецессию в США

Лейла Алиева
В мире
Американский миллиардер-инвестор Дракенмиллер предрек «жесткую посадку» и рецессию в США
Фото: Unsplash

Экономика США находится на грани падения, а «посадка» ее ждет достаточно жесткая. Об заявил президент и основатель инвестиционного фонда Duquesne Capital Стэн Дракенмиллер.

— Спад экономики может произойти уже в текущем квартале — даже раньше ожиданий. На это повлияет ряд факторов, включая снижение розничных продаж и потрясения, охватившие региональные банки страны, — отметил он.

По словам Дракенмиллера, страну ждет достаточно жесткая посадка в виде безработицы и увеличения количества банкротов. Также снизится корпоративная прибыль как минимум на 20 процентов. При этом ситуацию хуже, чем кризис 2008 года, не стоит ожидать, сообщает Bloomberg.

Эксперты ранее уже выражали мнение, что экономика Соединенных Штатов постепенно приходит к рецессии. В качестве показательного примера они называли недавний крах очередного американского банка First Republic Bank.

По мнению специалистов, в США происходит постепенный отток денег вкладчиков в банки. Это может привести страну или к кризису, или к полному краху кредитной системы. В таком случае нельзя исключить даже дефолта

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