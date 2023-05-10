Кулеба допустил еще одно контрнаступление в случае провала первого

Фото: flickr/worldeconomicforum

Если нынешнее контрнаступление будет неудачным, то будет следующее. Об этом в среду, 10 мая, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению, — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что не стоит нынешнее контрнаступление рассматривать как последнее, передает РИА Новости.

Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что украинское командование успело подготовить порядка 80 тысяч солдат к тому, чтобы Киев в ближайшее время начал контрнаступление. По его словам, Запад наобещал Киеву поставки множества техники, однако и она не сможет сохранить весь личный состав ВСУ, который собирается наступать.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.