Названы причины постоянного лая у собак

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Кинолог Владимир Голубев назвал причины постоянного лая собак.

Одна из причин лая — это коммуникация собаки с хозяином и другими сородичами, способ общения животного. Собака может использовать лай для привлечения внимания, отпугивания других животных.

Кроме того, лай может быть проявлением эмоций. Лаем собака может выразить радость, испуг, недовольство.

Как пояснил Голубев, животное может начинать лаять из-за отсутствия достаточных физических нагрузок. Без них собаке становится скучно и при помощи лая она выплескивает энергию. В этом случае необходимо дольше гулять с собакой, предлагать ей активные игры на свежем воздухе, передает «Радио 1».

Ранее Владимир Голубев посоветовал владельцам собак брать на прогулку в лес поводок, а самого питомца одевать в защитный костюм, чтобы избежать укуса клещей, передает aif.ru.

Петербуржец Даниил Филатов намерен открыть в городе Клуб любителей французских бульдогов. Он отметил, что это одна из самых популярных пород собак не только в Петербурге, но и во всем мире.