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Приметы и советы

В Петербурге планируют открыть Клуб любителей французских бульдогов

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге планируют открыть Клуб любителей французских бульдогов
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Петербуржец Даниил Филатов намерен открыть в городе Клуб любителей французских бульдогов. Он отметил, что это одна из самых популярных пород собак не только в Петербурге, но и во всем мире.

Даниил Филатов пояснил, что хочет создать пространство, где владельцы французских бульдогов смогут общаться, обмениваться советами по уходу за питомцами, показывать своих собак. Также он планирует устраивать различные распродажи, на которых можно будет выгодно продать или приобрести шлейки и прочие нужные французским бульдогам вещи.

Новый клуб для любителей собак может появиться около Таврического сада, передает газета «Петербургский дневник».

Ветеринар Богдан Галкин ранее сообщил, что лабрадор-ретривер, голден-ретривер и немецкая овчарка отличаются особыми интеллектуальными способностями среди остальных пород собак, передает «360».

Шестьдесят четыре процента опрошенных россиян заводят собак, а 31 процент респондентов — кошек, при этом более 30 процентов опрошенных признались, что для них не принципиально наличие родословной у животного.

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