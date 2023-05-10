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Приметы и советы

Польша поменяла официальное название российского города Калининград на Крулевец

Лейла Алиева
В мире
Польша поменяла официальное название российского города Калининград на Крулевец
Фото: Unsplash

Польша изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Об этом сообщили в правительстве республики.

— Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующая при Главном геодезисте страны, на своем 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название Крулевец и не рекомендуется использовать на польском языке название Калининград, — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение вступило в силу во вторник, 9 мая. Подобное решение в Польше объяснили борьбой с «русским миром».

Польша различными способами провоцирует Россию на военное столкновение. Оно может привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение выразил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.

Обозреватель отметил, что новый военный конфликт в мире может привести к гибели миллионов людей, при этом большая часть территорий станет непригодной для жизни.

Может ли у Польши быть собственный интерес касательно участия в украинском конфликте, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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