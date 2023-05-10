Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Установлены личности погибших при пожаре на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Установлены личности погибших при пожаре на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Северодвинская улица, 13к1 Карта всех событий

Одним из погибших при пожаре на Северодвинской улице стал 75-летний владелец квартиры. Об этом стало известно в среду, 10 мая.

Также в результате возгорания скончался 47-летний сын пенсионера, который состоял на учете в наркодиспансере. Третьим погибшим стал 30-летний знакомый семьи.

Как сообщил «МК», погибшие регулярно доставляли неудобства соседям, к ним постоянно вызывали правоохранителей из-за пьяных драк и шума. Примечательно, что недавно в квартире уже вспыхивал пожар, который местные жители потушили самостоятельно.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в трехкомнатной квартире на 13 этаже жилого дома № 13, корпус 1, на Северодвинской улице. Огонь распространился на 20 квадратных метров. В результате погибли три человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у столичной прокуратуры.

Район Северное Медведково Москва Смерть Пожары Северо-Восточный административный округ (СВАО)
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте