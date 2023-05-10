«Их двигают западные шефы»: названы возможные цели контрнаступления ВСУ

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Украина не только регулярно говорит о контрнаступлении, но и действительно готовится к нему: это нужно, чтобы оправдать финансовые вливания в конфликт со стороны Запада. В их планах одной из основных задач может быть силовой захват Крыма, однако успехи ВСУ в этом направлении (как и в направлении других территорий) выглядят малореальными. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его мнению, пока говорить о реальном начале контрнаступления Вооруженных сил Украины преждевременно.

— Там сейчас особо начинаться нечему. Воевать они, конечно, продолжат, в этом нет сомнения, но не верю в то, что это будет что-то очень серьезное, — заметил собеседник «ВМ».

При этом у Украины действительно есть цель показать успехи на фронте, уверен политолог. Украинским политикам нужно объяснить спонсорам из западных стран, за что те платят такие большие деньги, пояснил Журавлев.

Основной задачей ВСУ могут ставить перед собой вторжение на Крымский полуостров, предположил эксперт.

— Мы слышим, что в идеале Украина говорит о захвате Крыма и возвращении на прежние границы. Но одновременно они это точно не смогут сделать. Тем более, украинцев двигают не они сами, а их западные шефы. А Запад так и формулирует задачу: захват Крыма. Поэтому наступление в направлении новых регионов России ставится как стратегическая задача, а Крым — задача тактическая, — рассказал политолог.

Журавлев подчеркнул, что на Украине проживает большое количество людей. Если ВСУ решат взять количеством и завалить окопы погибшими гражданами страны, то они смогут добиться определенных успехов в наступлении.

Успехи Украины на поле боя могут стать поводом для того, чтобы диктовать России новые условия. Однако такой вариант развития событий маловероятен, в отличие от обратного сценария, уверен собеседник «ВМ».

— Если украинцы начнут серьезно продвигаться (во что я не верю по определению), то это будет основанием для дальнейшего диктования условий России. Если же они проиграют, то встанет вопрос о смене руководителей в украинском правительстве. Непонятно, кто этим больше управляет — американцы или англичане — но, в любом случае, сценарий замены Зеленского на другого политика в случае проблем на фронте очень вероятен, — отметил специалист.

По мнению Журавлева, если при таком развитии событий преемником Зеленского станет главком ВСУ Валерий Залужный, особых перемен в ситуации ждать не стоит. Однако, если появится другой кандидат, это будет сопровождаться очередными внутренними конфликтами между украинскими политиками: смена команд на Украине уже давно не обходится без кровопролития, заключил собеседник «ВМ».

Президент Украины Владимир Зеленский не станет отказываться от своей идеи захватить не только Запорожье, но и Крым, даже если между Киевом и Москвой возникнет временное перемирие. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.