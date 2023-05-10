Бастрыкин: Более пяти тысяч человек погибли в Донбассе с 2014 года

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Свыше пяти тысяч человек погибли от действий украинской армии в Донбассе с 2014 года. Об этом в среду, 10 мая, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума

— С 2014 года по конец апреля 2023 года погибли более пяти тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних, — цитирует его ТАСС.

25 января президент России Владимир Путин заявил, что основной целью специальной военной операции (СВО) на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях. Глава государства пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что конфликт на Украине может продолжиться и в 2024 году, несмотря на большие ожидания от «контрнаступления» ВСУ. Когда закончится военное противостояние России и Украины и что послужит причиной этого, в беседе с «Вечерней Москвой» ответили эксперты.