Бывшего главу управления связи МВД РФ Александрова приговорили к двум годам колонии

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Мещанский районный суд столицы приговорил бывшего главу управления связи МВД РФ Александра Александрова и экс-гендиректора компании «Т-Платформа» Всеволода Опанасенко к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 10 мая.

Помимо этого, на осужденных наложены штрафы в размере 300 тысяч рублей. По иску МВД России с обоих фигурантов взыскали 357 миллионов рублей, а отдельно с Александрова — еще 122 тысячи рублей по заявлению Воронежского института МВД.

Примечательно, что бывшего генерального директора освободили от отбывания срока, так как суд учел период нахождения подсудимого под стражей и домашним арестом.

Фигурантов уголовного дела обвиняли в мошенничестве, которое произошло при заключении контракта на поставку техники от компании ведомству. Обоих арестовали в 2019 году.

Другое преступление в рядах полиции было раскрыто 11 апреля. Сразу 20 высокопоставленных правоохранителей из Ростова-на-Дону подозревают в создании преступного сообщества.