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Приметы и советы

Стартовал прием заявок для участия в Премии МИРа

Полина Пашкина
Общество
Стартовал прием заявок для участия в Премии МИРа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Стартовал прием заявок на участие в XII Ежегодной торжественной церемонии вручения Премии МИРа, которая вручается за вклад в развитие позитивных медиа. Свои работы на соискание награды смогут подать журналисты и блогеры от 14 лет, которые создают полезный контент и радуют свою аудиторию хорошими новостями.

Уточняется, что Премия МИРа проводится ежегодно. Это конкурс, призванный выявить людей, активная жизненная позиция которых служит развитию общества, создает социально значимую информационную повестку и оказывает медийную поддержку социальным инициативам.

Для претендентов предусмотрено шесть номинаций: «Голос региона» (статьи о положительных поступках соотечественников и изменениях инфраструктуры); «Про добро» (о добрых делах и людях); «О спорте» (популяризация спортивного образа жизни); «ЭКОлогическая реальность» (защита экологии); «Культурный код» (популяризация сферы культуры) и «Исследуя Россию» (продвижение красивых туристических мест страны).

В столице стартует прием заявок на соискание премии в области архитектурной журналистики. Принять участие смогут журналисты, а также блогеры, которые создают материалы на темы архитектуры, урбанистики и развития города.

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