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Трамваи задерживаются в центре Москвы из-за оставленного на путях автомобиля

Степан Жирнов
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Трамваи задерживаются в центре Москвы из-за оставленного на путях автомобиля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

В центре Москвы из-за оставленного на путях автомобиля задерживались трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 10 мая.

Инцидент произошел на Большой Калитниковской улице в районе остановки «Воловья улица». Из-за машины, оставленной на рельсах, задерживались трамваи под номерами А и 45.

Траектории следования трамваев были временно изменены. Спустя полчаса движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановили, сообщает telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Похожая история произошла накануне, 9 мая, на Покровском бульваре. Тогда задерживались трамваи под номерами А, 3 и 39.

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