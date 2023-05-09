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Три трамвайных маршрута задерживаются на Покровском бульваре

Лейла Алиева
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Три трамвайных маршрута задерживаются на Покровском бульваре
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

Трамваи № А, 3 и 39 задерживаются на Покровском бульваре. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что задержка транспорта произошла в районе остановки «Воронцово Поле». В связи с этим маршруты на участке временно изменены. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы 9 мая претерпят серьезные изменения. В частности, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центральную часть города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43, который будет курсировать на двух участках: от Сокольнической заставы до Новоконной площади и от станции метро «Угрешская» до станции «Пролетарская».

Также изменился режим работы несколько станций столичного метро. С 5:30 ряд остановочных пунктов работают на вход и пересадку, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку. Ограничения введут на станциях «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская».

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