Несколько станций московского метро изменят режим работы 9 мая

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Станции столичного метро 9 мая изменят режим работы. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 5:30 9 мая ряд станций метро будут работать на вход и пересадку, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

Отмечается, что ограничения введут на станциях «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская».

Кроме того, с 10:00 до 22:00 на станции «Парк Победы» введут разграничения потока. В частности, выходы №1–5 будут работать только на выход, а выход № 6 — только на вход, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы 9 мая претерпят серьезные изменения. В частности, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43, который будет курсировать на двух участках: от Сокольнической заставы до Новоконной площади и от станции метро «Угрешская» до станции «Пролетарская».

Кроме того, на ряде улиц в центре города будет ограничено или закрыто движение. Изменения будут действовать с 5:00 до окончания праздничных мероприятий.