В Минюсте России анонсировали закон о запрете смены пола в паспорте

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Законопроект о запрете смены пола в паспорте в данный момент находится на стадии обсуждения. Об этом в среду, 10 мая, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

На текущий момент специалисты ведут обсуждение аспектов законопроекта. В частности, речь идет о юридических и медицинских сторонах запрета.

По словам Чуйченко, с 2018 по 2022 год было зафиксировано около 2700 случаев смены пола. После этого около 190 граждан заключили брак.

— Мы предполагаем, что эти люди также производили усыновление детей… Мы сделали соответствующие заявления. И в ближайшем будущем, скоро, должен появиться законопроект о запрещении всего этого, — сказал министр, чьи слова приводит РИА Новости.

В конце апреля Чуйченко сообщил о начале разработки законопроекта о запрете смены пола в паспорте. Согласно существующим на данный момент правилам, для изменения пола в документах достаточно медицинской справки. При этом проведение соответствующей операции не обязательно.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.