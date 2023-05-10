Риелтор Апрелев назвал условия для роста спроса на ипотеку в Арктической зоне

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что для привлечения людей в регионы Арктической зоны такой меры как льготная ипотека будет недостаточно — необходимо создавать на этих территориях хорошие условия для жизни.

По словам эксперта, необходимо решать вопрос системно. Специалистам на текущий момент следует провести комплексное развитие территории и создать на ней современные инфраструктурные объекты.

Апрелев отметил, что в подобных вопросах стоит брать пример со Скандинавии: там суровый климат, но люди активно покупают жилье. В скандинавские страны сегодня идет общемировая миграция населения, передает НСН.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил распространить субсидированную ипотеку под два процента на регионы Арктики на заседании Государственной комиссии по развитию этого региона, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, выгодно ли сейчас брать квартиру в ипотеку. По его словам, в скором времени повысят не только ипотечные ставки, но и увеличат первоначальный взнос.