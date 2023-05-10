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Приметы и советы

Более восьми миллионов человек воспользовались поездами ЦППК в майские праздники

Евгений Силаев
Город
Более восьми миллионов человек воспользовались поездами ЦППК в майские праздники
Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

В период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли более восьми миллионов пассажиров. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— Самым популярным направлением праздничных выходных у пассажиров компании стало Ярославское — почти 1,6 миллиона поездок. За ним следуют Казанское и Курское направления — 1,2 миллиона и 960 тысяч соответственно. В День Победы в электропоездах ЦППК проехали более миллиона пассажиров, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что для удобства пассажиров было изменено расписание поездов. Кроме того, на четырех направлениях были отправлены дополнительные составы.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие получили право бесплатного проезда в праздничные дни. Для прохождения турникетов было достаточно предъявить соответствующее удостоверение.

Жители Москвы и Подмосковья в период майских праздников могли отправиться на фестивали и выставки в соседние регионы на поездах ЦППК.

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