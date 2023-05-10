Губенатор Воробьев сообщил о масштабном ремонте тепловых сетей в Химках

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Масштабный ремонт тепловых сетей стартовал в Химках из-за большого количества жалоб на отопление прошлой зимой. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, за три года обновят 26 километров трубопроводов. В ближайшие месяцы замена старых труб пройдет на улицах Пожарского, Молодежной, Новозаводской, Железнодорожной. От местных жителей поступило самое большое количество жалоб.

До конца текущего года в Химках обновят 9,2 километра ветхих и изношенных трубопроводов, расположенных по 15 адресам

На модернизацию теплоснабжения Химок выделят более 1,7 миллиарда рублей, передает «360».

В прошлом году в городском округе было зафиксировано более 800 отключений тепла и горячей воды, в этом – 130. Они затронули около 200 тыс жителей, передает «Радио 1».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул необходимость комплексного развития территорий. Он поручил министрам и главам городских округов пристально следить за исполнением соглашений по модернизации тепловых сетей и котельных.