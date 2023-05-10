«Никакого им Кракова»: Медведев отреагировал на «переименование» Калининграда Польшей

Фото: Администрация президента РФ

Если Варшава приняла решение переименовать город Калининград в Крулевец, то российская сторона в свою очередь может назвать Польшу Царством Польским или Варшавским герцогством. Об этом в среду, 10 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

— Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau, — предложил свои варианты политик.

Медведев отметил, что подобный список «можно продолжать долго», сопроводив свою публикацию улыбающимся смайликом.

Речь идет о принятом решении польского правительства об изменении официального названия российского города Калининград на Крулевец. Соответствующее распоряжение вступило в силу накануне. Такой шаг в Польше объяснили борьбой с «русским миром».

Эту ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, польское государство столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.