Фото: Администрация президента РФ

Польское государства столетиями в определенные моменты скатывается в безумие ненависти к русским. Об этом в среду, 10 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал переименование российского города Калининград в Крулевец.

— Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается. Это повторяется на протяжении многих столетий: с XVI–XVII века, а то и раньше даже, — сказал он.

По его мнению, такие действия ничего хорошего для Польши не несут, передает РИА Новости.

Недавно Польша изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Соответствующее распоряжение вступило в силу во вторник, 9 мая. Подобное решение в Польше объяснили борьбой с «русским миром».

Польша различными способами провоцирует Россию на военное столкновение. Оно может привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение выразил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.

Может ли у Польши быть собственный интерес касательно участия в украинском конфликте, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.