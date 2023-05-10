Reuters: Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за природный газ до 2024 года

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Турция заключила с Россией договор, согласно которому платежи по счетам за природный газ на сумму 600 миллионов долларов будут отсрочены до 2024 года. Об этом в среду, 10 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отложенный платеж стал первым в рамках соглашения, объявленного на минувшей неделе. Согласно информации, которую агентство получило от двух источников, предоставленные отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь четырех миллиардов долларов.

— Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние, — утверждает агентство.

В январе Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа. Страна опередила не только Италию и Германию, но и Белоруссию. В настоящее время Анкара покупает у Москвы более 20 миллиардов кубометров газа. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, Турция не сможет отказаться от российского газа, несмотря на заявленные ранее намерения.