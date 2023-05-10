Новая партия электросудов для речных перевозок прибудет в Москву до конца следующей недели

Навигация / Фото: Анна Быкова

Новая партия современных электросудов готовится к поставке из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Речной транспорт прибудет в столицу через 10 дней. Перед спуском на воду они пройдут необходимую проверку на соответствие требованиям безопасности.

Специалисты уже выполнили внутреннюю отделку судов, настроили приборы и инструменты, а также подключили необходимое оборудование. Кроме того, транспорт подготовили к ходовым и швартовым испытаниям.

— На борту сухогруза российские электросуда пройдут по 10 крупным водоемам, включая речные каналы и озера. Перевозка находится под усиленным контролем — специалисты следят за соблюдением правил транспортировки и за изменениями погодных условий, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».