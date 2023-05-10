Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 10 мая.

— Постановляю призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — говорится в документе.

В России полным ходом идет ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июля. Однако призывникам, рассчитывающим на отсрочку от службы, следует подготовиться заранее. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «Вечерней Москвы».

Также в Государственную думу в марте внесли законопроект о повышении призывного возраста. Процесс перехода на новый стандарт призыва на срочную службу займет несколько лет и завершится в 2026 году. «ВМ» собрала главную информацию об инициативе.