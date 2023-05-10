Эксперт Щеглов рассказал, как в Подмосковье работают над повышением безопасности на дорогах

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Минтранс Подмосковья сообщил, что с начала года на дорогах Московской области количество ДТП снизилось на шесть процентов, а число раненых — на 10 процентов.

Как рассказал автоэксперт Алексей Щеглов, на территории Подмосковья регулярно проводятся локальные мероприятия, позволяющие предупредить и предотвратить повторные ДТП. Также происходит оптимизация движения, чтобы предупредить появление заторов и пробок.

Щеглов подчеркнул, что в области продолжается ремонт дорог, установка светофоров и пешеходных переходов.

Кроме того, в Подмосковье установлены 460 новых комплексов фотовидеофиксации на 50 региональных, 16 федеральных и 5 муниципальных дорогах. По словам эксперта, оборудование доказало свою эффективность: его применение позволяет снизить аварийность и смертность в результате ДТП, передает издание «Вести Подмосковья».

10 мая стало известно, что из федеральной в областную собственность переданы земельные участки общей площадью 2,6 гектара для строительства новой автотрассы в Московской области, передает РИАМО.

Столичные службы начали обновлять в Москве дорожную разметку. Планируется, что она появится на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.