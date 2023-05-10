Спрос на авиабилеты в Грузию вырос почти в семь раз после возобновления сообщения

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Спрос на перелеты в Грузию вырос почти в семь раз после новостей о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе «Яндекс.Путешествий».

Отмечается, что в основном россиян интересуют поездки на семь дней. Стоимость билетов «туда-обратно» начинается от 40 тысяч человек.

Кроме того, эксперты отметили рост спроса на бронирование отелей. Наибольшим интересом среди российских туристов пользуется Тбилиси. Стоимость номеров на двоих на неделю начинается от 20 тысяч рублей, отметили в «Яндекс.Путешествиях».

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что полеты из России в Грузию могут начаться уже в мае этого года. Эксперт напомнил, что поездки в грузинское государство продавались и ранее, однако только с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.