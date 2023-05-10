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Приметы и советы

Число зарядных станций мобильных телефонов увеличилось в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Число зарядных станций мобильных телефонов увеличилось в Санкт-Петербурге
Фото: Unsplash

Число зарядных станций мобильных телефонов в городах-миллионниках за последний год выросло на 84 процента. Санкт-Петербург по их количеству уступил только Москве. Об этом в среду, 10 мая, сообщает газета «Петербургский дневник».

Всего в городах-миллионниках установлено более 10 000 таких станций. В большинстве случаев они представляют собой терминалы, в которых можно взять портативный аккумулятор для зарядки гаджета. При этом вернуть аккумулятор можно в другом месте или городе.

В Петербурге за последнее время число таких станций выросло на 187 процентов и составило 2471. Больше всего их в Центральном (21 процент от всех станций), Приморском (10 процентов) и Адмиралтейском (8 процентов) районах.

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович заявил, что использовать смартфон во время зарядки не рекомендуется, поскольку существует риск перегрева. Также эксперт посоветовал не использовать некоторые приложения, например игры.

Российские кнопочные телефоны впервые опередили иностранные по продажам в первом квартале текущего года. Среди лидеров отрасли — F+, Texet и Philips. Кто продолжает использовать кнопочные телефоны и почему они не теряют своей актуальности — в материале «Вечерней Москвы».

Зарядные станции Санкт-Петербург Телефоны
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