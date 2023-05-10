«Коммерсант»: Авиакомпании спрогнозировали туристический бум в Европе и США в 2023 году

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Европейский континент и Соединенные Штаты приготовились к массовому наплыву туристов — авиакомпании спрогнозировали туристический бум по данным направлениям в 2023 году. Об этом в среду, 10 мая, сообщило издание «Коммерсант», ссылаясь на доклад Еврокомиссии по туризму.

Согласно опубликованным данным, туристическая активность в Европе понемногу восстанавливается, несмотря на сложившиеся трудности в работе транспорта Великобритании и текущую на Украине ситуацию.

В целом же, как отмечается в отчете, европейский туризм в настоящее время пребывает в достаточно «устойчивом положении». Треть стран континента уже обогнали показатели 2019 года.

Самым большим успехом у туристов сегодня пользуются Сербия и Турция, куда в 2023-м прибыло на 32 и 21 процент путешественников больше, чем в доковидном 2019 году. Эти страны также пользуются большой популярностью у россиян, поскольку здесь действует безвизовый режим.

Представители американских авиакомпаний в свою очередь сообщили, что ожидания от туротрасли в этом году существенно превышают показатели 2019 года, говорится в статье.

Однако в Грецию за последнее время турпоток российских путешественников значительно сократился. Согласно докладу BoG, поток россиян в прошлом году оказался в 16,2 раза меньше, чем в 2019 год.