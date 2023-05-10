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Актер фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров скончался в возрасте 80 лет

Полина Пашкина
Общество
Актер фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров скончался в возрасте 80 лет
Уткин Игорь/ фотохроника ТАСС

Заслуженный артист России, актер, кинорежиссер, педагог, преподаватель Анатолий Елизаров умер в возрасте 80 лет. Об этом в среду, 10 мая, сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, Елизаров скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности. 8 мая родственники актера вызвали экстренные службы и полицию. Елизаров не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру на Серпуховском Валу в Даниловском районе Москвы.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в жилище актера. Однако к тому моменту Елизаров уже был мертв, передает Regnum.

Анатолий Елизаров за свою жизнь прославился как актер, режиссер и мим. Его постановки успешно представляли в 55 странах мира. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Экипаж», «Айболит-66», «Ансамбль неудачников», «Мнимый больной» и другие.

Кроме того, Елизаров был преподавателем. Карьеру педагога он начал в 1978 году. Елизаров проводил свои уроки во многих известных училищах и институтах, а также до 2011 года давал мастер-классы в России и за рубежом.

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