Плановое отключение горячей воды в Подмосковье начнется с 1 июня

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Плановое отключение горячего водоснабжения в Подмосковье начнется с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики в среду, 10 мая.

— С 1 июня в Подмосковье начинаются плановые отключения горячего водоснабжения, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что подобные меры необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных. По словам главы подмосковного ведомства Александра Самарина, для подготовки к следующему отопительному сезону мастера проведут работы по модернизации соответствующего оборудования и проверят состояние трубопроводов.

Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг, передает ТАСС.

Специалисты начнут отключать горячую воду в соответствии с российским законодательством, с 1 июня по 31 августа, не более чем на 14 календарных дней.

Глава региона Андрей Воробьев также рассказал, что в городе Химки стартовал масштабный ремонт тепловых сетей из-за большого количества жалоб на отопление.