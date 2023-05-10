Кого призовут на военные сборы по новому указу

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан. О том, кого касаются положения указа, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

По его словам, подобные указы глава государства подписывает ежегодно. Военные сборы длятся не более двух месяцев в различных частях России. Как правило, призываются не более 150 тысяч человек.

Для призванных на военные сборы существуют меры поддержки. В частности, на время участия в мероприятиях им сохраняют зарплату на текущем месте работы. Кроме того, в зависимости от звания они могут получать денежное довольствие.

Во время сборов призванные граждане занимаются подготовкой и переподготовкой в рамках своих военных специальностей. Литовкин отметил, что человека из запаса призывают на сборы раз в три года.

В основном под действие указа подпадают прошедшие службу в армии граждане в возрасте от 21 до 50 лет. Дальнейшее разделение зависит от званий:

рядовые, сержанты — от 30 до 35 лет;

лейтенанты — от 35 до 45 лет;

полковники — до 50 лет.

— Но я не думаю, что полковников будут призывать. Старших по званию офицеров, как правило, не призывают. Призывают людей, которые сидят за рычагами танков, проводят артиллерийские расчеты, работают на радиостанциях, и тех, кто служил в мотострелковых пехотах, — рассказал Литовкин.

В России полным ходом идет ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июля. Однако призывникам, рассчитывающим на отсрочку от службы, следует подготовиться заранее. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «Вечерней Москвы».