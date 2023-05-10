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Приметы и советы

Московские теплоходы будут ходить от Южного речного вокзала в 30 городов России

Евгений Жуков
Город
Московские теплоходы будут ходить от Южного речного вокзала в 30 городов России
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Московские теплоходы теперь ходят от Южного речного вокзала в 30 российских городов. Об этом в среду, 10 мая, рассказал заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, на этой неделе круизные суда пойдут в Нижний Новгород, Коломну, Муром, Рязань и село Константиново — на родину поэта Сергея Есенина.

— В конце апреля мы открыли после реконструкции обновленный Южный речной вокзал, и теперь он снова принимает посетителей. В этом сезоне навигации от его причалов можно совершить путешествие по 30 городам России, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Прогнозируется, что в круизы отправятся порядка 18 тысяч пассажиров.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в рамках запланированных работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию объекта.

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».

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