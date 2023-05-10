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Москвич выстрелил в мать из ружья за отказ дать денег на пиво

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич выстрелил в мать из ружья за отказ дать денег на пиво
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Подольских Курсантов Карта всех событий

Мужчина на юге Москвы выстрелил в мать из пневматического ружья из-за того, что она отказалась дать ему денег на пиво. Об этом стало известно в среду, 10 мая.

Преступление произошло на улице Подольских Курсантов 8 мая. К 51-летней женщине, которая выпивала у себя на кухне, пришел пьяный 26-летний сын и попросил денег на пиво. Мать ему отказала. Тогда мужчина пошел в свою комнату, достал пневматическое ружье и выстрелил сперва в телевизор, а потом и в родительницу. Женщину госпитализировали с ранением молочной железы.

Пострадавшая обратилась в полицию, после чего правоохранители начали проверку.

По словам женщины, это не первое нападение ее сына: ранее он уже разбивал ей голову и кидался на нее с ножом. Как сообщил «МК», помимо ружья, на хранение которого у мужчины нет разрешения, у подозреваемого в арсенале имеется арбалет.

Другая история произошла на северо-западе столицы. Мужчина поссорился с матерью и напал на нее в гараже в Походном проезде. Злоумышленник задушил женщину, и спрятал тело в Рязанской области. Его преступление раскрыли, а самого подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца.

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