Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД РФ

Фото: МИД РФ

В Министерство иностранных дел РФ вызвали временного поверенного в делах Польши, ему вручили ноту протеста из-за провокации на кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В День Победы, священный для миллионов граждан РФ и других стран, входивших в состав СССР, при сознательном бездействии польских властей была сорвана традиционная церемония возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма, — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД отметили, что антироссийское поведение польского руководства уже выходит за рамки «принципов общения соседних государств». Там также добавили, что «адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать», передает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

В Варшаве 9 мая агрессивно настроенная толпа перегородила дорогу российскому послу в Польше Сергею Андрееву на мемориальном кладбище и не позволила возложить цветы в честь праздника. Люди потребовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, однако он не стал этого делать и покинул мемориал.