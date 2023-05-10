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Музей Победы получил в дар полотна о войне в Афганистане

Евгений Силаев
Город
Музей Победы получил в дар полотна о войне в Афганистане
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Фонды Музея Победы пополнились семью полотнами петербургского художника Сергея Опульса (Павлова), посвященными событиям войны в Афганистане. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

Живописные полотна передала вдова художника Наталья Булгакова. Церемония была приурочена к годовщине со дня рождения Опульса.

— Последний раз Сергей Маркович был в Музее Победы в 2012 году. Он любил изучать все, что связано с войной, сам прошел Афганскую войну. Но о войне рассказывать не любил. О военных событиях в Афганистане рассказывают его картины, — рассказала Булгакова.

Музею были переданы картины из афганского цикла, созданные в мастерской в Санкт-Петербурге. На полотнах запечатлены будни армейской службы и местные пейзажи.

В Музее Победы с 20 апреля по 10 мая 2023 года проходила акция «Мы помним». За это время ее участниками стали свыше четырех тысяч человек.

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны.

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