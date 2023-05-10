The Hill: Зеленский может начать переговоры с Россией для «сохранения лица» Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на переговоры с российской стороной, чтобы спасти репутацию Киева. Такой вывод сделал журналист Джозеф Боско в материале для американского издания The Hill.

— Вполне возможно, что Зеленский готов предложить президенту России Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. А это означает, что Россия оставит себе часть территории, хотя Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон, — выразил мнение Боско.

Также автор предположил, что глава украинского государства опасается неудачи контрнаступления из-за задержек с поставкой западных танков и отказа президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставить Вооруженным силам Украины боевую авиацию и системы вооружения большей дальности, говорится в статье.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что украинская армия получила от своих западных союзников все необходимое для успешного контрнаступления.

Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что украинское командование успело подготовить порядка 80 тысяч солдат к тому, чтобы Киев в ближайшее время начал контрнаступление.