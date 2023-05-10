Депутат Картаполов рассказал, как будут приходить повестки на военные сборы резервистам

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Повестки на военные сборы будут приходить резервистам в бумажном варианте, однако в некоторых регионах России их продублируют электронным способом. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

— Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства, — заявил политик.

При этом он отдельно подчеркнул, что вручаться будут только бумажные повестки, поскольку электронную вариацию документа еще необходимо отладить.

По словам Картаполова, процесс формирования электронной системы воинского учета будет происходить вплоть до 2025 года. В основном ее настройкой будут заниматься в период призывных кампаний, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан. О том, кого касаются положения указа, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.