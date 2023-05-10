В Минобороны Израиля заявили о падении около 400 ракет из сектора Газа

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Около 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции «Щит и стрела». Об этом в среду, 10 мая, заявил министр обороны страны Йоав Галлант.

— Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, — рассказал глава оборонного ведомства Израиля.

Он также добавил, что значительную часть ракет удалось сбить, однако было зафиксировано несколько попаданий по жилым домам. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, среди граждан страны никто не был ранен при ракетных обстрелах, передает РИА Новости.

Накануне гражданин России погиб на территории сектора Газа после обстрела со стороны армии обороны Израиля. С таким сообщением выступили в Минздраве Палестины. Удары по объектам в секторе Газа нанесли Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 9 мая. Армия сообщила, что ее основной целью являлось одно из местных радикальных движений.