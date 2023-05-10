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Сотрудники МЧС спасли двух рабочих при поломке лесов неподалеку от МЦД «Кунцевская»

Евгений Белоусов
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли двух рабочих при поломке лесов неподалеку от МЦД «Кунцевская»
Фото: Pixabay
Москва, улица Алексея Свиридова, 24 Карта всех событий

Двое рабочих пострадали при падении строительных лесов недалеко от станции Московского центрального диаметра (МЦД) «Кунцевская». Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

— По прибытию пожарно-спасательных подразделений выявлено, что рядом со станцией МЦД Кунцевская произошло падение лесов. Движение поездов не прерывалось, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли двух рабочих, которые находились на участке в момент падения лесов. Сейчас оба пострадавших доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

О падении строительных лесов возле станции МЦД «Кунцевская» стало известно вечером 10 мая.

В апреле в результате обрушения строительных лесов на западе города пострадали два человека. По факту травмирования людей была организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяла на контроль прокуратура.

Строительство МЧС Западный административный округ (ЗАО) МЦД Москва
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