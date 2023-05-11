Народный календарь. Почему нельзя лениться 14 мая

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В народном календаре 14 мая носит имя Еремея Запашника или Запрягальника. Православная церковь в этот день вспоминает пророка Иеремию, одного из четырех великих ветхозаветных пророков.

14 мая запрещается лениться и бездельничать. Если преподобный увидит, что кто-то в этот день предпочел бить баклуши, то он обязательно накажет лентяя, наслав на него большие неудачи. Потому в этот день не стоит откладывать дела на потом, а также создавать видимость работы. Следует трудиться в полную силу, тогда в будущем можно ожидать везения во всех жизненных сферах, особенно в финансовой.

Также запрещается злиться, печалиться, грустить и тосковать. Этот день необходимо провести весело и оптимистично. Человеку следует дарить радость себе и окружающим. В этот день нельзя жаловаться на свою жизнь и рассказывать другим о проблемах, лучше посмеяться и порадоваться общению, тогда в доме поселятся удача и благополучие.

Приметы погоды

Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясное.

На Ерему погоже — уборка хлеба пригожа.

Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.

Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.

Именины отмечают: Тамара, Василий, Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Максим, Никита, Нина.