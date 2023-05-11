«Интер» победил «Милан» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Итальянский футбольный клуб «Интер» обыграл «Милан» в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч прошел в среду, 10 мая, на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Встреча закончилась со счетом 2:0. У победителей мячи забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Примечательно, что армянин Мхитарян стал третьим футболистом из СНГ, забившим в полуфинале Лиги чемпионов, после украинцев Виталия Косовского и Андрея Шевченко.

Московский ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. Успех позволил «армейцам» выйти на второе место в РПЛ.

«Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» (3:2) в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей.

7 мая футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.