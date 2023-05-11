Фото: Администрация президента РФ

Кремль не сомневается в том, что Артемовск, в котором сейчас идут бои, будет взят российскими войсками. Об этом в среду, 10 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться. Ну а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее — это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться, — объяснил он.

Песков также отметил, что наступление российской армии продвигается тяжело, так как город является мощным укрепрайоном ВСУ, передает сербский телеканал ATV.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.