Психолог рассказала, почему матерям опасно оставлять младенцев одних

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В первые годы жизни у человека формируются основы сознания. Очень опасно в это время разлучать младенца с матерью даже на несколько дней. Чем это грозит, рассказала детский и семейный психолог Наталья Искра.

— Если взрослый постоянно находится с ребенком, а потом вдруг исчезает на неделю, это может быть травматично. Даже если мама потом возвращается, — предупредила она.

Расставшись с матерью, ребенок просто лишится ощущения безопасности мира вокруг него. Это, рассказала психолог, губительно скажется на личности ребенка. Например, это вполне может пагубно сказаться на его самооценке в будущем, передает Пятый канал.

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», почему дети часто не только становятся объектом буллинга, но и сами являются теми, кто травит сверстников.

По ее словам, ребенок, который травит сверстников, сам подвергался буллингу и критике со стороны взрослых.

Здоровая самооценка позволяет человеку жить в гармонии с собой и выстраивать отношения с окружающими. Родителям особенно важно понимать, принимать и уважать себя, ведь необходимо научить этому детей. Как стать увереннее, «Вечерней Москве» рассказала психолог семейного центра «Доверие» Людмила Данина.