Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские спортсекции

Евгений Белоусов
Финансы
В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские спортсекции
Фото: Вечерняя Москва

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить родителям тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций.

— Хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими видами спорта, ежемесячная оплата которых может составлять более 10 тысяч рублей. Направление средств материнского капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, — говорится в пояснительной записке.

Кутепов также предложил разрешить тратить средства материнского капитала на медицинское страхование ребенка до года, передает ТАСС.

Кому и каким образом можно получить средства, размеры выплат в 2023 году и на что можно потратить деньги — в материале «Вечерней Москвы».

В начале февраля депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что в России следует на четверть увеличить размер маткапитала для сотрудников государственной системы здравоохранения.

Сухарев отметил, что пандемия коронавируса напомнила обществу о важности медицинских сотрудников. Помимо этого, в данный период был выявлен дефицит кадров, что повышает нагрузку на персонал больниц.

Родители Совет Федерации Дети Материнский капитал
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте