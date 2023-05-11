В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские спортсекции

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить родителям тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций.

— Хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими видами спорта, ежемесячная оплата которых может составлять более 10 тысяч рублей. Направление средств материнского капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, — говорится в пояснительной записке.

Кутепов также предложил разрешить тратить средства материнского капитала на медицинское страхование ребенка до года, передает ТАСС.

Кому и каким образом можно получить средства, размеры выплат в 2023 году и на что можно потратить деньги — в материале «Вечерней Москвы».

В начале февраля депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что в России следует на четверть увеличить размер маткапитала для сотрудников государственной системы здравоохранения.

Сухарев отметил, что пандемия коронавируса напомнила обществу о важности медицинских сотрудников. Помимо этого, в данный период был выявлен дефицит кадров, что повышает нагрузку на персонал больниц.