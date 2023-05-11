FT: Китай отказывается от встречи своего министра с главой Пентагона из-за санкций США

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Пекин дал понять Вашингтону, что встреча между китайским министром обороны Ли Шанфу и главой Пентагона Ллойдом Остином едва ли возможна. Об этом в среду, 10 мая, сообщает газета Financial Times.

Издание утверждает, что Соединенные Штаты пытаются организовать встречу Остина и Ли Шанфу в Сингапуре на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог». Форум должен пройти в начале июля, однако китайская сторона не считает эту встречу возможной.

Дело в том, что еще в 2018 году Вашингтон ввел в отношении Шанфу санкции. Нынешний министр обороны Китая тогда занимал должность главы управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Причина введения санкций заключалась в том, что Ли Шанфу приобрел российское оружие, передает издание.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил, что Вашингтону стоит прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня. Он указал американцам на необходимость уважать «красные линии» Китая, прекратить нарушать его суверенитет, безопасность и интересы развития.

Китай все еще может выступить в качестве миротворца в урегулировании конфликта на Украине. При этом для Киева любая поддержка Пекина — возможность создать себе альтернативный источник помощи на случай поражения Джо Байдена и его сторонников на президентских выборах в США. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.