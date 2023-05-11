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Трамп заявил, что сможет закончить украинский конфликт всего за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В мире
Трамп заявил, что сможет закончить украинский конфликт всего за сутки
Фото: shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 11 мая, что сможет завершить украинский конфликт в течение суток, если вновь станет президентов.

— Я хочу, чтобы все перестали умирать — русские и украинцы. Я сделаю это в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах, — отметил он.

Трамп также подчеркнул, что он не мыслит категориями чьей-то победы или поражения при обсуждении Украины. Для него важен сам факт завершения конфликта, передает слова экс-президента телеканал CNN.

Это не первый раз, когда Трамп заявляет о своей возможности всего за день завершить украинский конфликт в случае возвращения в Белый дом. Подобное он уже заявлял в начале мая, утверждая в уверенности в своем плане на 100 процентов.

По мнению профессора Эмиля Нагенгаста, Дональд Трамп отомстит президенту Украины Владимиру Зеленскому за отказ расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына президента США Джо Байдена Хантера на Украине, если одержит победу на президентских выборах. Ученый напомнил, что между политиками состоялась беседа, во время которой экс-президент Штатов попросил коллегу расследовать данное дело.

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