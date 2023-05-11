Собянин: На Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

На Лужнецкой набережной организуют новое общественное пространство. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Рядом с «Лужниками», на территории бывшего завода «Союз», строится большой многофункциональный комплекс. Также благоустроят набережную и создадут места для занятий спортом и творчеством, — сказал он.

После окончания строительных работ на Лужнецкой набережной специалисты соединят ее с беговой дорожкой, идущей вдоль живописных берегов Москвы-реки, мимо спорткомплекса. Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что такое решение позволит протянуть единый маршрут для бега и велопрогулок на более чем три километра. При этом откроются новые виды — на Нескучный сад и Андреевский монастырь.

До 2026 года в столице реконструируют и приведут в порядок семь участков различных набережных. Таким образом за три года будут реконструированы более 20 километров столичных набережных.

В столице идет активное строительство моста через затон Новинки. Это важный элемент большого проекта развития бывшей промзоны «ЗИЛ», который включает создание современной транспортной инфраструктуры с новыми автодорогами, набережными и мостами.